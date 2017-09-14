Войска РФ должны покинуть Беларусь после учений - оппозиция

Каждый дополнительный день пребывания военных РФ после 30 сентября должен рассматриваться, как оккупация Беларуси, отмечается в заявлении оппозиции

В Беларуси предлагают считать оккупацией пребывание в стране российских войск после окончания российско-белорусских военных учений Запад-2017. Об этом говорится в заявлении оппозиции, совета Белоруской народной республики, сообщает Радио Свобода.

"Выход российских частей с территории Беларуси должен состояться не позднее 30 сентября, как об этом заявлено официальным Минском. В противном случае каждый дополнительный день пребывания российских военных подразделений и техники должен рассматриваться, как оккупация Беларуси", - отмечается в заявлении.

В документе также подчеркивается, что сам факт совместных учений с Россией, страной-агрессором, наносит большой политический вред Беларуси, а также ущерб ее репутации перед международным сообществом.

Читайте также: Горбулин об учениях Запад-2017: Сентябрь еще надо пережить

Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.

Читайте также спецпроект LIGA.net: Война-2017

Кремль может оставить военных в Беларуси, считают в Генштабе ВСУ. НАТО подозревает, что Москва может использовать учения в качестве "троянского коня".

Интервью с Муженко: Учения Запад-2017 носят наступательный характер

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.







