МИД Литвы: учения Запад-2017 имеют военную цель

В Литве констатируют наращивание военных сил РФ и заявляют, что вместе с союзниками по НАТО отслеживают ситуацию с безопасностью в регионе

Российско-белорусские военные учения Запад-2017 имеют военную цель, потому страны Балтии вместе с союзниками по НАТО внимательно отслеживают ситуацию с безопасностью в регионе. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Литвы, передает Укринформ.

"Учения Запад-2017 вписываются в модель, которую мы наблюдаем в течение некоторого времени: все более агрессивная Россия, которая значительно увеличивает свой оборонный бюджет и свое военное присутствие. Мы наблюдаем значительную военную мощь России, в том числе в Балтии и Черном море, Средиземноморье, а также Северноатлантическом регионе", - констатируют текущую ситуацию литовские дипломаты, подчеркивая, что Россия уже использовала военные силы против своих соседей, таких как Украина и Грузия.

Отмечается, что отсутствие прозрачности и двусмысленность по возможному агрессивному сценарию также снижают предсказуемость.

"Поэтому в этом году мы уделяем особое внимание Западу-2017. Вместе с другими союзниками по НАТО мы внимательно следим за ситуацией в сфере безопасности в регионе", - заявляют в МИД Литвы.

Сегодня, 14 сентября стартовали учения Запад-2017. Оппозиция Беларуси заявила, что предлагает считать оккупацией пребывание в стране российских войск, если они не вернутся на места своей постоянной дислокации после окончания учений.

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что они уже подготовились к военным российско-белорусским учениям лучше, чем когда бы то ни было.

Читайте также: Польша о Западе-2017: Элемент политического давления на Украину

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.