Жертвами двух атак боевиков ИГ в Ираке стали не менее 50 человек

Власти предупреждают, что число погибших может увеличиться, поскольку многие пострадавшие, а их более 80 человек, находятся в критическом состоянии

По меньшей мере 50 человек стали жертвами двух атак боевиков на юге Ирака, более 80 получили ранения. Об этом сообщает Би-би-си.

Как сообщили в МВД страны, первое нападение произошло недалеко от города Насирия - столицы иракской провинции Ди-Кар. Там вооруженные люди ворвались в придорожное кафе и открыли огонь по посетителям.

Спустя некоторое время возле ближайшего контрольно-пропускного пункта взорвался заминированный автомобиль.

Местные власти предупреждают, что число погибших может увеличиться, так как многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка Исламское государство.

По информации агентства Франс пресс, нападавшие были замаскированы под бойцов Хашд шааби (Силы народной мобилизации) - отрядов ополчения иракских шиитов, сражающихся на стороне иракского правительства против ИГ.

В июле 2017 года иракские войска отбили у боевиков ИГ Мосул - город, который террористы захватили в 2014 году и провозгласили своей столицей в Ираке. В конце августа был освобожден город Талль-Афар, который служил стратегическим опорным пунктом группировки в Ираке.

Читайте также: В Ираке повесят российского джихадиста

Под контролем ИГ в Ираке остается ряд поселений вблизи сирийской границы в провинции Анбар, известных под общим названием Эль-Кайм.

Читайте также: В Ираке удерживают 1400 женщин и детей предполагаемых боевиков ИГ

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.