Касперский даст показания в Конгрессе США

Евгений Касперский, соучредитель и исполнительный директор московской антивирусной фирмы Лаборатория Касперского, заявил в четверг, что он принял приглашение дать показания американским законодателям в конце сентября. Об этом сообщает Reuters.

Комиссия предложила Касперскому 27 сентября дать показания в Конгрессе США. Также были приглашены кибер-эксперты из США и частного сектора.



"Я неоднократно предлагал встретиться с правительственными чиновниками, дать показания перед Конгрессом США, предоставить исходный код компании для официального аудита и обсуждать любые другие способы, помогающие решать любые вопросы, которые правительство США имеет к Лаборатории Касперского. Все, что требуется, я сделаю это", - написал Касперский в своем комментарии, опубликованном в Forbes в четверг.



Сообщается, что появление перед Конгрессом является самой громкой попыткой Касперского решить давние обвинения в том, что его фирма может вести шпионаж в пользу Кремля. Отмечается, что для этого ему нужно будет получить ускоренную американскую визу.



Также сказано, что спецслужбы США пришли к выводу, что президент России Владимир Путин в прошлом году заказал многопрофильную цифровую операцию по оказанию помощи в попытке помочь Дональду Трампу победить на выборах 2016 года.



Кроме того, сообщается, что в июле он сказал NBC News, что в настоящее время не посещает США, потому что "беспокоится о некоторых неожиданных проблемах", если он туда прибудет. Источник, знакомый ситуацией, сказал, что он не был в США с весны 2015 года.



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