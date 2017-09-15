США призвали РФ и Китай принять меры после ракетного запуска КНДР

Тиллерсон заявил, что Москва и Пекин должны проявить нетерпимость к очередному запуску

США призывают Россию и Китай отреагировать на очередной запуск ракеты со стороны Северной Кореи, которая пролетела над территорией Японии 15 сентября. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает Reuters.



"Китай и Россия должны заявить о своей нетерпимости к этим безответственным пускам ракет, взяв на себя прямые действия", - сказал он.



Президент США также был проинформирован о ракетном пуске и пообещал, что Северной Корее никогда не будет позволено угрожать Соединенным Штатам ракетой с ядерным оружием. Также он призвал Китай приложить больше усилий, чтобы обуздать своего соседа.

Кроме этого, Reuters пишет, что США и Южная Корея технически по-прежнему находятся в состоянии войны с Северной Кореей, потому что в 1950-53 годах корейский конфликт закончился перемирием, а не мирным договором.