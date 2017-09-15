США призвали РФ и Китай принять меры после ракетного запуска КНДР
США призывают Россию и Китай отреагировать на очередной запуск ракеты со стороны Северной Кореи, которая пролетела над территорией Японии 15 сентября. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает Reuters.
"Китай и Россия должны заявить о своей нетерпимости к этим безответственным пускам ракет, взяв на себя прямые действия", - сказал он.
Президент США также был проинформирован о ракетном пуске и пообещал, что Северной Корее никогда не будет позволено угрожать Соединенным Штатам ракетой с ядерным оружием. Также он призвал Китай приложить больше усилий, чтобы обуздать своего соседа.
Кроме этого, Reuters пишет, что США и Южная Корея технически по-прежнему находятся в состоянии войны с Северной Кореей, потому что в 1950-53 годах корейский конфликт закончился перемирием, а не мирным договором.
Власти КНДР опубликовали вчера, 14 сентября, заявление, в котором пригрозили ядерными ударами США и Японии, отметив, что Япония больше не нужна, а также потребовали "распустить бесполезный Совбез ООН" из-за ужесточения санкций.
12 сентября Совбез ООН единогласно проголосовал за введение новых санкций против Северной Кореи после шестого и крупнейшего ядерного испытания Пхеньяна. В ответ на санкции в Пхеньяне не только не отказались от развития ядерно-ракетной программы, но и пообещали ее ускорить.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что будет настаивать на рассмотрении Совбезом ООН методов политического влияния на КНДР, предложенных Россией и Китаем, выступив против санкционного давления.
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