Запад-2017: в одном из районов Беларуси ввели комендантский час

Комендантский час будет действовать с 14 по 20 сентября 2017 года с 22:00 до 06:00

В связи с проведением на территории Глубокского района совместных российско-белорусских учений Запад-2017 в городе Глубокое вводится комендантский час. Об этом сообщает Tut.by

Комендантский час будет действовать с 14 по 20 сентября с 22:00 до 06:00.

"Во время комендантского часа жителям запрещается находиться без необходимости вне жилищ, перемещаться между населенными пунктами без документов, удостоверяющих или подтверждающих личность", - говорится в сообщении.

За нарушение законодательства о чрезвычайном или военном положении предусмотрен штраф.

Санкция статьи 23.59 КоАП предусматривает штраф от десяти до сорока базовых величин (от 230 до 920 рублей, - ред.) или административный арест, а юридическому лицу - до пятисот базовых величин (11 500 рублей, - ред.).

Ивацевичский и Борисовский райисполкомы выпустили предупреждения о запрете нахождения гражданских лиц на полигонах Доманово и Борисовский. Местные власти напомнили, что там запрещено собирать осколки бомб, снарядов, ракет и взрывателей, металлический лом, трогать неразорвавшиеся боеприпасы.

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Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.

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Кремль может оставить военных в Беларуси, считают в Генштабе ВСУ. НАТО подозревает, что Москва можетиспользовать учения в качестве "троянского коня".

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