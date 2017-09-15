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Взрыв в метро Лондона полиция расследует как теракт

15.09.2017 12:53
Расследованием инцидента займется контртеррористическое подразделение лондонской полиции
Взрыв в метро Лондона полиция расследует как теракт
Фото: twitter.com/metpoliceuk

Взрыв на станции метро Парсон-Грин в Лондоне будут расследовать как теракт. Поэтому расследованием займется контртеррористическое подразделение полиции Лондона. Об этом сообщает полиция лондонского метрополитена в Twitter.

"Контртеррористическое подразделение полиции метрополитена проводит расследование после того, как инцидент на станции метро #ParsonsGreen объявлен террористическим актом", - сказано в сообщении.

Ранее сегодня сообщалось, что на станции лондонского метро Парсон-Грин произошел взрыв. По предварительным данным, в вагоне метро взорвалось белое ведро. От взрыва у некоторых пассажиров остались ожоги на лице. Люди покинули поезд в панике. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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