На Аляске в давке погибли несколько десятков моржей

Среди погибших моржей большинство оказалось в возрасте до одного года

На северо-западном пляже Аляски погибли 64 моржа. Об этом сообщает US News.

Моржи были обнаружены недалеко от деревни Пойнт Лэй.

Специалисты Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США считают, что они погибли в давке, которая возникла в результате паники, спровоцированной белым медведем, охотником, лодкой или самолетом.

Среди погибших моржей большинство оказалось в возрасте до одного года.

Специалисты отмечают, что в связи с изменением климата и таянием льдов моржи появляются на побережье все чаще.

В этом году несколько сотен животных вышли на берег Аляски в конце лета. В их регулярной миграции может участвовать до нескольких десятков тысяч животных.

Всего их численность в регионе достигает 40 тысяч особей.

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