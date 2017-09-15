На Аляске в давке погибли несколько десятков моржей
На северо-западном пляже Аляски погибли 64 моржа. Об этом сообщает US News.
Моржи были обнаружены недалеко от деревни Пойнт Лэй.
Специалисты Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США считают, что они погибли в давке, которая возникла в результате паники, спровоцированной белым медведем, охотником, лодкой или самолетом.
Среди погибших моржей большинство оказалось в возрасте до одного года.
Специалисты отмечают, что в связи с изменением климата и таянием льдов моржи появляются на побережье все чаще.
В этом году несколько сотен животных вышли на берег Аляски в конце лета. В их регулярной миграции может участвовать до нескольких десятков тысяч животных.
Всего их численность в регионе достигает 40 тысяч особей.
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