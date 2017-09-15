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Во Франции мужчина с криками "Аллаху акбар" напал на прохожих

15.09.2017 18:44
Неизвестный нанес телесные повреждения молотком двум французам в городе Шалон-сюр-Сон
Во Франции мужчина с криками "Аллаху акбар" напал на прохожих
Фото: ЕРА

Во французском городе Шалон-сюр-Сон неизвестный мужчина с молотком напал на прохожих, два человека госпитализированы. Об этом сообщает Le Journal.

Согласно сообщению, одна из пострадавших - женщина.

Информации о состоянии раненых пока нет.

Полиция с помощью вертолета ищет нападавшего, который скрылся с места преступления.

Издание со ссылкой на прокурора сообщает, что переда нападением мужчина выкрикнул "Аллаху акбар". 

6 июня возле собора Нотр-Дам в Париже неизвестный напал с молотком на полицейского. В ответ коллега правоохранителя открыл огонь, нападавший был ранен.

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