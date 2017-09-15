Во Франции мужчина с криками "Аллаху акбар" напал на прохожих
15.09.2017 18:44
Неизвестный нанес телесные повреждения молотком двум французам в городе Шалон-сюр-Сон
Фото: ЕРА
Во французском городе Шалон-сюр-Сон неизвестный мужчина с молотком напал на прохожих, два человека госпитализированы. Об этом сообщает Le Journal.
Согласно сообщению, одна из пострадавших - женщина.
Информации о состоянии раненых пока нет.
Полиция с помощью вертолета ищет нападавшего, который скрылся с места преступления.
Издание со ссылкой на прокурора сообщает, что переда нападением мужчина выкрикнул "Аллаху акбар".
6 июня возле собора Нотр-Дам в Париже неизвестный напал с молотком на полицейского. В ответ коллега правоохранителя открыл огонь, нападавший был ранен.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
19:43
-
18:11
-
18:08
-
17:29
-
вчера
10:00
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 52832
- 17644
- 16167
- 13285
- 12907
Спецпроекты
Новости партнеров