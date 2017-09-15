В Тунисе женщинам разрешили вступать в брак с немусульманами

Ранее мужчина-немусульманин, который хотел жениться на тунисской женщине-мусульманке, должен был принять ислам

В Тунисе отменили закон, запрещающий женщинам выходить замуж за немусульман. Об этом объявила пресс-секретарь президента страны Эс-Себси, сообщает ВВС.

Как отмечается, ранее мужчина-немусульманин, который хотел жениться на тунисской женщине-мусульманке, должен был принять ислам и предоставить сертификат о своем обращении.

Ранее президент Эс-Себси настоял на отмене закона 1973 года, который ограничивает условия вступления в брак.

По словам корреспондента ВВС в Тунисе, много тунисцев считают устранение ограничений в брачном законодательстве еще одним важным шагом в обеспечении свободы женщины в стране.

Напомним, в августе в Индии члены семьи сожгли свою родственницу заживо, поскольку считали, что она ведьма.

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