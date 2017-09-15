Действия КНДР обсудят на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
Ситуацию вокруг Северной Кореи обсудят на полях общеполитических дебатов Генассамблеи ООН. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в заявлении, выпущенном в связи с очередным запуском ракеты Пхеньяном, сообщает Центр новостей ООН.
Гутерриш осудил очередной запуск баллистической ракеты, произведенный Северной Кореей. Он призвал руководство этой страны прекратить осуществлять такие запуски и изучить возможность возобновления честного диалога по денуклиаризации.
В заявлении также говорится о необходимости "прекратить дальнейшие испытания, соблюдать требования соответствующих резолюций".
Ранее сегодня Северная Корея запустила очередную ракету неопознанного типа из Пхеньяна, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане возле острова Хокайдо.
Запуск прошел через несколько дней после того, как Совбез ООН ввел новые санкции против Пхеньяна. Сегодня Совбез проведет в связи с запуском экстренное заседание.
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