Меркель выступает за вхождение всех стран ЕС в Шенгенскую зону
Канцлер германии Ангела Меркель выступила за то, чтобы, по возможности, все страны-члены Европейского Союза вошли в Шенгенскую зону, передает Deutsche Welle.
Однако, как уточнила канцлер, для вхождения в Шенгенскую зону страны должны буду выполнить необходимые условия. В частности, говоря о Болгарии, Меркель отметила проблемы с системой правосудия и коррупцию в этой стране.
Она выразила удивление, почему такие страны, как Швейцария и Норвегия входят в Шенгенскую зону, а некоторые страны ЕС - нет.
"Это принесет нам больше безопасности", - считает Меркель.
На данный момент к Шенгенской зоне не принадлежат шесть стран-членов ЕС: Болгария, Румыния, Хорватия, Ирландия и Великобритания.
13 сентября за вступление в Шенгенскую зону Румынии и Болгарии высказался президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.
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