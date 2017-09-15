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Меркель выступает за вхождение всех стран ЕС в Шенгенскую зону

15.09.2017 22:13
Канцлер считает, что вступление всех стран-членов ЕС в Шенген "принесет больше безопасности"
Меркель выступает за вхождение всех стран ЕС в Шенгенскую зону
Ангела Меркель (фото - ЕРА)

Канцлер германии Ангела Меркель выступила за то, чтобы, по возможности, все страны-члены Европейского Союза вошли в Шенгенскую зону, передает Deutsche Welle.

Однако, как уточнила канцлер, для вхождения в Шенгенскую зону страны должны буду выполнить необходимые условия. В частности, говоря о Болгарии, Меркель отметила проблемы с системой правосудия и коррупцию в этой стране.

Она выразила удивление, почему такие страны, как Швейцария и Норвегия входят в Шенгенскую зону, а некоторые страны ЕС - нет.

"Это принесет нам больше безопасности", - считает Меркель.

На данный момент к Шенгенской зоне не принадлежат шесть стран-членов ЕС: Болгария, Румыния, Хорватия, Ирландия и Великобритания.

13 сентября за вступление в Шенгенскую зону Румынии и Болгарии высказался президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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