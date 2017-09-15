Боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракт в Лондоне

В результате взрыва в метро Лондона сегодня утром пострадали 22 человека

Террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за взрыв в метро Лондона. Об этом сообщило приближенное к террористам информационное агентство Amaq, передает Reuters.

Как уточняется, в результате взрыва пострадали 22 человека.

Ранее сегодня медики сообщили, что ни один из пострадавших не находится в состоянии, которое считается серьезным или опасным для жизни. Взрыв произошел на станции метро Парсон-Грин.



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