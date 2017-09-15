Боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракт в Лондоне
15.09.2017 22:46
В результате взрыва в метро Лондона сегодня утром пострадали 22 человека
Фото: ЕРА
Террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за взрыв в метро Лондона. Об этом сообщило приближенное к террористам информационное агентство Amaq, передает Reuters.
Как уточняется, в результате взрыва пострадали 22 человека.
Ранее сегодня медики сообщили, что ни один из пострадавших не находится в состоянии, которое считается серьезным или опасным для жизни. Взрыв произошел на станции метро Парсон-Грин.
Читайте также: Трамп о теракте в Лондоне: Нужно ужесточить запрет по мигрантам
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
22:42
-
19:43
-
18:11
-
18:08
-
17:29
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 53688
- 17747
- 16726
- 13555
- 13474
Спецпроекты
Новости партнеров