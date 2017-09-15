Взрыв в метро Лондона: количество пострадавших возросло

Среди раненных 10-летний мальчик

В результате теракта, совершенного Исламским государством в метро Лондона, по меньшей мере 29 человек получили ранения, в том числе 10-летний ребенок. Об этом сообщает Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на медицинскую службу Британии.

Медики ранее сообщали, что ни один из пострадавших не находится в состоянии, которое считается серьезным или опасным для жизни.



Отмечается, что до сих пор никаких арестов не производилось, и нападающий остается на свободе. Несмотря на то, что в СМИ сообщалось о якобы установленной личности подозреваемого.

Террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за взрыв в метро Лондона.



15 сентября 2017 года на станции метро Парсон-Грин в Лондоне произошел взрыв. В полиции заявили, что будут расследовать инцидент как теракт.

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