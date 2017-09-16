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Сербия может вступить в ЕС до 2025 года - Еврокомиссар

16.09.2017 01:55
Скорость вступления в ЕС зависит от качества реформ
Сербия может вступить в ЕС до 2025 года - Еврокомиссар
Фото: EPA

Сербия может вступить в ЕС до 2025 года или, как только будет готова, в зависимости от выполнения критериев в реформировании страны. Об этом сообщил комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан. Об этом сообщает сербский портал B92.

"ЕС является лояльным и серьезным в своем стремлении привести Сербию и другие страны региона в ЕС. Это также отметил президент Жан-Клод Юнкер в своем ежегодном обращении", - сказал Хан.

Он напомнил, что Сербия вместе с Черногорией были определены лидерами для вступления в ЕС. По мнению Хана, это является большим поощрением для Сербии и Западных Балкан.

Комиссар ЕС также отметил, что качество реформ имеет решающее значение в этом вопросе, а именно в плане реализации верховенства закона и успешной рыночной экономики в интересах граждан Сербии.

"Именно поэтому скорость вступления в ЕС в руках Сербии", - подчеркнул он.

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