В Киеве на улице Елены Телиги произошел взрыв: фото
16.09.2017 02:17
По предварительной информации, никто не пострадал
Фото: espreso.tv
В Киеве возле тротуара по улице Елены Телиги взорвалось неизвестное устройство. Об этом сообщат Эспрессо.
Сообщается, что на место происшествия сразу прибыли полицейские и следственно-оперативная группа, криминалисты, а также взрывотехники. В данный момент идентифицируется взрывное устройство и устанавливаются обстоятельства взрыва.
По предварительной информации, никто не пострадали. Следственные действия продолжаются.
Фото: espreso.tv
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