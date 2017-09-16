USD:  26.05  26.34   EUR:  30.85  31.46  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Киеве на улице Елены Телиги произошел взрыв: фото

16.09.2017 02:17
По предварительной информации, никто не пострадал
В Киеве на улице Елены Телиги произошел взрыв: фото
Фото: espreso.tv

В Киеве возле тротуара по улице Елены Телиги взорвалось неизвестное устройство. Об этом сообщат Эспрессо.

Сообщается, что на место происшествия сразу прибыли полицейские и следственно-оперативная группа, криминалисты, а также взрывотехники. В данный момент идентифицируется взрывное устройство и устанавливаются обстоятельства взрыва.

По предварительной информации, никто не пострадали. Следственные действия продолжаются.

Фото: espreso.tv

Читайте также: Взрыв на Бесcарабке: следствие рассматривает три версии

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 