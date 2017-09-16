В Киеве на улице Елены Телиги произошел взрыв: фото

По предварительной информации, никто не пострадал

В Киеве возле тротуара по улице Елены Телиги взорвалось неизвестное устройство. Об этом сообщат Эспрессо.



Сообщается, что на место происшествия сразу прибыли полицейские и следственно-оперативная группа, криминалисты, а также взрывотехники. В данный момент идентифицируется взрывное устройство и устанавливаются обстоятельства взрыва.



По предварительной информации, никто не пострадали. Следственные действия продолжаются.



Фото: espreso.tv

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