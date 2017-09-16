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Министр иностранных дел Чехии попал в ДТП

16.09.2017 05:15
Заоралек с травмой головы был доставлен в больницу. Кроме него госпитализированы пять человек
Министр иностранных дел Чехии попал в ДТП
Фото: Novinky.cz

Министр иностранных дел Чехии Лубомир Заоралек вечером в пятницу попал в ДТП. С ранением головы он был доставлен вертолетом в больницу Брно и после обследования его отпустили домой. Об этом сообщила представитель МИД Чехии Ирэна Валентова, передает Novinky.cz.

"В результате аварии ранен министр иностранных дел, который был переправлен в больницу Брно. Он получил ранение головы, но сейчас его состояние в целом нормальное. Из больницы его отпустили для домашнего лечения", - сказала Валентова.

Сообщается, что, по информации полиции, в ДТП участвовали несколько машин, в том числе автомобиль Audi A8, в котором находился Заоралек, и автомобиль сопровождения. Всего госпитализированы были шесть человек с ранениями различной тяжести.

Заоралек -  лидер Чешской социал-демократической партии в избирательной гонке перед выборами в парламент, которые состоятся 20-21 октября. Отмечается, что весь день он в агитационной поездке по Южной Моравии.

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