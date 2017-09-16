Совбез ООН потребовал от КНДР прекратить провокации

Совет безопасности ООН 15 сентября на экстренном заседании осудил запуск очередной ракеты Северной Кореей и потребовал прекратить провокации. Об этом сообщает Deutsche Welle.



Страны-участники экстренного заседания Совбеза ООН, которое состоялось по инициативе США и Японии, не приняли никаких новых ограничительных мер.



Внеочередное заседание по поводу ракетных угроз КНДР завершилось подписанием заявления, в котором осуждаются "провокационные" действия Пхеньяна. В документе отмечается, что действия Ким Чен Ына представляют угрозу не только на региональном уровне, но и для всех стран-членов ООН.

Вчера, 15 сентября, Северная Корея запустила очередную ракету неопознанного типа из Пхеньяна, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане возле острова Хокайдо.

Власти КНДР опубликовали вчера, 14 сентября, заявление, в котором пригрозили ядерными ударами США и Японии, отметив, что Япония больше не нужна, а также потребовали "распустить бесполезный Совбез ООН" из-за ужесточения санкций.

12 сентября Совбез ООН единогласно проголосовал за введение новых санкций против Северной Кореи после шестого и крупнейшего ядерного испытания Пхеньяна. В ответ на санкции в Пхеньяне не только не отказались от развития ядерно-ракетной программы, но и пообещали ее ускорить.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что будет настаивать на рассмотрении Совбезом ООН методов политического влияния на КНДР, предложенных Россией и Китаем, выступив против санкционного давления.

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