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Уровень национальной угрозы в Британии повысили до критического

16.09.2017 07:57
Премьер страны назвала теракт в лондонском метро "трусливым нападением"
Уровень национальной угрозы в Британии повысили до критического
Тереза Мэй (фото - EPA)

Уровень национальной угрозы в Великобритании повысили до наивысшего уровня - критического. Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Тереза Мэй назвала произошедший накануне теракт в лондонском метро "трусливым нападением".

В результате теракта, совершенного Исламским государством, по меньшей мере 29 человек получили ранения, в том числе 10-летний ребенок. 

Медики ранее сообщали, что ни один из пострадавших не находится в состоянии, которое считается серьезным или опасным для жизни. 

15 сентября 2017 года на станции метро Парсон-Грин в Лондоне произошел взрывДо сих пор никаких арестов не производилось, и нападающий остается на свободе. Несмотря на то, что в СМИ сообщалось о якобы установленной личности подозреваемого.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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