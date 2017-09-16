Уровень национальной угрозы в Британии повысили до критического

Премьер страны назвала теракт в лондонском метро "трусливым нападением"

Уровень национальной угрозы в Великобритании повысили до наивысшего уровня - критического. Об этом сообщает Reuters.



Премьер-министр Тереза Мэй назвала произошедший накануне теракт в лондонском метро "трусливым нападением".

В результате теракта, совершенного Исламским государством, по меньшей мере 29 человек получили ранения, в том числе 10-летний ребенок.

Медики ранее сообщали, что ни один из пострадавших не находится в состоянии, которое считается серьезным или опасным для жизни.

15 сентября 2017 года на станции метро Парсон-Грин в Лондоне произошел взрыв. До сих пор никаких арестов не производилось, и нападающий остается на свободе. Несмотря на то, что в СМИ сообщалось о якобы установленной личности подозреваемого.

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