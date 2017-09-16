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В мире резко увеличилось количество голодающих - ООН

16.09.2017 08:50
С 2003 года количество людей, которые испытывают дефицит продовольствия, постепенно уменьшалось, а в 2016 году голодающих резко стало больше
В мире резко увеличилось количество голодающих - ООН
Фото: EPA

В 2016 году число голодающих в мире выросло до 815 миллионов человек. Об этом сообщает Всемирная продовольственная программа ООН. 

Это 11% всего населения планеты. Больше всего людей страдают от недостатка еды в Азии - 520 миллионов человек.

От голода страдают 155 миллионов детей возрастом до пяти лет.  

На протяжении десятилетия количество голодающих постепенно уменьшалось и теперь снова начинает расти. Это связывают, в частности, с увеличением количества вооруженных конфликтов по всему миру.  

В 2015 году в мире было 777 миллионов голодающих. 

В 2003 году было 947 миллионов людей, которые страдают от недостатка еды. С каждым годом количество голодающих постепенно уменьшалось и впервые увеличилось в 2016 году. 

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