В мире резко увеличилось количество голодающих - ООН

С 2003 года количество людей, которые испытывают дефицит продовольствия, постепенно уменьшалось, а в 2016 году голодающих резко стало больше

В 2016 году число голодающих в мире выросло до 815 миллионов человек. Об этом сообщает Всемирная продовольственная программа ООН.



Это 11% всего населения планеты. Больше всего людей страдают от недостатка еды в Азии - 520 миллионов человек.



От голода страдают 155 миллионов детей возрастом до пяти лет.



На протяжении десятилетия количество голодающих постепенно уменьшалось и теперь снова начинает расти. Это связывают, в частности, с увеличением количества вооруженных конфликтов по всему миру.

В 2015 году в мире было 777 миллионов голодающих.

В 2003 году было 947 миллионов людей, которые страдают от недостатка еды. С каждым годом количество голодающих постепенно уменьшалось и впервые увеличилось в 2016 году.

Читайте также: Четырем странам мира грозит голод - ООН



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.