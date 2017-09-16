В мире резко увеличилось количество голодающих - ООН
В 2016 году число голодающих в мире выросло до 815 миллионов человек. Об этом сообщает Всемирная продовольственная программа ООН.
Это 11% всего населения планеты. Больше всего людей страдают от недостатка еды в Азии - 520 миллионов человек.
От голода страдают 155 миллионов детей возрастом до пяти лет.
В 2015 году в мире было 777 миллионов голодающих.
В 2003 году было 947 миллионов людей, которые страдают от недостатка еды. С каждым годом количество голодающих постепенно уменьшалось и впервые увеличилось в 2016 году.
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