Теракт в метро Лондона: задержан 18-летний подозреваемый
16.09.2017 13:35
Мужчину задержали в районе порта Дувр и доставили в местный полицейский участок
Фото: EPA
По подозрению в причастности к теракту в лондонском метро арестован 18-летний мужчина. Об этом сообщает BBC.
Его задержали в районе порта Дувр и доставили в местный участок.
Уровень угрозы пока остается прежним - критическим.
15 сентября 2017 года на станции метро Парсон-Грин в Лондоне произошел взрыв. По меньшей мере 30 человек получили ранения, в том числе 10-летний ребенок.
Медики ранее сообщали, что ни один из пострадавших не находится в состоянии, которое считается серьезным или опасным для жизни.
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