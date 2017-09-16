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Теракт в метро Лондона: задержан 18-летний подозреваемый

16.09.2017 13:35
Мужчину задержали в районе порта Дувр и доставили в местный полицейский участок
Теракт в метро Лондона: задержан 18-летний подозреваемый
Фото: EPA

По подозрению в причастности к теракту в лондонском метро арестован 18-летний мужчина. Об этом сообщает BBC.

Его задержали в районе порта Дувр и доставили в местный участок.

Уровень угрозы пока остается прежним - критическим.

15 сентября 2017 года на станции метро Парсон-Грин в Лондоне произошел взрыв. По меньшей мере 30 человек получили ранения, в том числе 10-летний ребенок. 

Медики ранее сообщали, что ни один из пострадавших не находится в состоянии, которое считается серьезным или опасным для жизни. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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