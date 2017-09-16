Теракт в метро Лондона: задержан 18-летний подозреваемый

Мужчину задержали в районе порта Дувр и доставили в местный полицейский участок

По подозрению в причастности к теракту в лондонском метро арестован 18-летний мужчина. Об этом сообщает BBC.



Его задержали в районе порта Дувр и доставили в местный участок.



Уровень угрозы пока остается прежним - критическим.