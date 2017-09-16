Власти Бангладеш ограничили передвижение 400 тысяч рохинджа

Отныне они должны будут размещаться в специально отведенных для них местах, переезд в другие места запрещен

Власти Бангладеш объявили о введении жестких ограничений на передвижения беженцев-мусульман из народности рохинджа, которые перешли границу с Мьянмой. Об этом сообщает ВВС.

Отныне они должны будут размещаться в специально отведенных для них местах, заявили полицейские. Переезд в другие места запрещен.

Власти также сообщили о планах строительства палаточных лагерей на 400 тысяч человек в районе города Кокс-Базар.

По данным ООН, озвученным 12 сентября, за последние две недели более 300 тысяч мусульман-рохинджа вынужденно покинули Мьянму и ищут убежища в Бангладеш.

Более миллиона мусульман-рохинджа проживают в Мьянме в районе Ракхайн. В стране, где большинство населения исповедует буддизм, они подвергаются дискриминации на протяжении десятилетий. Многие из рохинджа не имеют паспортов и не считаются гражданами страны.

В ноябре представитель ООН в Азии заявил, что в Мьянме происходит "этническая чистка", а правозащитники Human Rights Watch опубликовали спутниковые снимки уничтоженных поселений рохинджа - за пару месяцев были сожжены около 1200 домов, школ и мечетей.

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