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У Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6

17.09.2017 11:35
В Авачинском заливе возле Камчатки произошло землетрясение; жертв и разрушений нет
У Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6
Фото: EPA

У Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом говорится в сообщении камчатского управления МЧС России.

"Землетрясение произошло на глубине 72 км. Его эпицентр находился в 72 км к востоку от Петропавловска-Камчатского городского округа", - сообщает пресс-служба и уточняет, что это Авачинский залив.

В результате стихийного бедствия жертв и разрушений не было. По данным МЧС страны-агрессора, подземные толчки интенсивностью трех баллов ощущались в некоторых районах Петропавловска-Камчатского. При этом угрозу цунами не объявляли.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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