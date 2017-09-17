У Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6
17.09.2017 11:35
В Авачинском заливе возле Камчатки произошло землетрясение; жертв и разрушений нет
Фото: EPA
У Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом говорится в сообщении камчатского управления МЧС России.
"Землетрясение произошло на глубине 72 км. Его эпицентр находился в 72 км к востоку от Петропавловска-Камчатского городского округа", - сообщает пресс-служба и уточняет, что это Авачинский залив.
В результате стихийного бедствия жертв и разрушений не было. По данным МЧС страны-агрессора, подземные толчки интенсивностью трех баллов ощущались в некоторых районах Петропавловска-Камчатского. При этом угрозу цунами не объявляли.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
12:46
-
вчера
12:14
-
15.09.17
22:42
-
вчера
10:50
-
вчера
10:47
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Новости партнеров