В Авачинском заливе возле Камчатки произошло землетрясение; жертв и разрушений нет

У Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом говорится в сообщении камчатского управления МЧС России.



"Землетрясение произошло на глубине 72 км. Его эпицентр находился в 72 км к востоку от Петропавловска-Камчатского городского округа", - сообщает пресс-служба и уточняет, что это Авачинский залив.



В результате стихийного бедствия жертв и разрушений не было. По данным МЧС страны-агрессора, подземные толчки интенсивностью трех баллов ощущались в некоторых районах Петропавловска-Камчатского. При этом угрозу цунами не объявляли.