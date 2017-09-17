Теракт в метро Лондона: полиция задержала второго подозреваемого

Первый подозреваемый - 18-летний мужчина - был задержан в порту Дувр в субботу, 16 сентября

Британская полиция арестовала второго подозреваемого в причастности к теракту в лондонском метро. Об этом сообщает служба Би-би-си.

21-летний мужчина был задержан в субботу вечером, 16 сентября, в районе Хаунслоу на западе Лондона. Сейчас он находится под стражей.

15 сентября 2017 года на станции метро Parsons Green в Лондоне произошел взрыв. По меньшей мере 30 человек получили ранения, в том числе 10-летний ребенок. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.

16 сентября в британском порту Дувр по подозрению в причастности к теракту был задержан 18-летний мужчина.

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