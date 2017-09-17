Учения Запад-2017 перешли в активную фазу
Российско-белорусские учения Запад-2017 сегодня, 17 сентября, перешли в активную фазу. Об этом сообщает белорусское агентство БЕЛТА.
Сообщается, что с сегодняшнего дня начинается второй этап учений, в ходе которого будут отработаны вопросы управления войсками (силами) в ходе ведения военных действий при отражении агрессии против Союзного государства.
Учения начались 14 сентября и продлятся до 20 сентября.
Агентство отмечает, что численность личного состава, участвующего в маневрах, составляет около 12,7 тыс. военнослужащих.
Пресс-служба Кремля сообщила, что завтра, 18 сентября президент РФ Владимир Путин посетит Беларусь.
"18 сентября Верховный Главнокомандующий проинспектирует действия вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения Запад-2017, который пройдёт на полигоне Лужский", - говорится в сообщении.
Начальник Генштаба Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко считает, что общая численность участников российских учений может достигать 230-240 тысяч человек. Из них на юго-западном стратегическом направлении - около 100 000 человек, в том числе в 70 000 военнослужащих Вооруженных сил и в 30 000 сотрудников других силовых структур РФ.
Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официально заявленоучастие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.
Кремль может оставить военных в Беларуси, считают в Генштабе ВСУ, а в НАТО подозревают, что Москва может использовать учения в качестве "троянского коня".
Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что нельзя исключать применение наступательного киберпотенциала страны-агрессора РФ, в том числе соответствующих подразделений армии, ФСБ и тех, которые маскируются под бандформирования, для реализации общего стратегического замысла Кремля.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
12:46
-
вчера
12:14
-
15.09.17
22:42
-
вчера
10:50
-
вчера
10:47