Учения Запад-2017 перешли в активную фазу

Завтра, 18 сентября, Владимир Путин прибудет в Беларусь для инспекции хода маневров

Российско-белорусские учения Запад-2017 сегодня, 17 сентября, перешли в активную фазу. Об этом сообщает белорусское агентство БЕЛТА.

Сообщается, что с сегодняшнего дня начинается второй этап учений, в ходе которого будут отработаны вопросы управления войсками (силами) в ходе ведения военных действий при отражении агрессии против Союзного государства.



Учения начались 14 сентября и продлятся до 20 сентября.



Агентство отмечает, что численность личного состава, участвующего в маневрах, составляет около 12,7 тыс. военнослужащих.



Пресс-служба Кремля сообщила, что завтра, 18 сентября президент РФ Владимир Путин посетит Беларусь.



"18 сентября Верховный Главнокомандующий проинспектирует действия вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения Запад-2017, который пройдёт на полигоне Лужский", - говорится в сообщении.



Начальник Генштаба Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко считает, что общая численность участников российских учений может достигать 230-240 тысяч человек. Из них на юго-западном стратегическом направлении - около 100 000 человек, в том числе в 70 000 военнослужащих Вооруженных сил и в 30 000 сотрудников других силовых структур РФ.