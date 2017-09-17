Во Франции на вокзале четырех туристок облили кислотой

На вокзале в Марселе (Франция) четырех американок в возрасте 20 лет женщина облила соляной кислотой. Об этом сообщили французская полиция, передает ABC News.

Инцидент произошел около 11 часов утра по местному времени в воскресенье на железнодорожной станции Сен-Чарльз в Марселе и не связан с террором.



По словам полиции, 41-летняя женщина с историей психиатрических проблем задержана. Двое из туристок получили значительные ожоги лица и глаз. Двое других женщин отделались шоком.



По сообщениям газеты La Provence женщина сказала полиции, что она "сошла с ума" и не была нацелена на кого-то конкретно. Она также показала фотографии своих ожогов и заявила, что была жертвой нападения с кислотой и хотела, чтобы другие пострадали также, как она, сообщает газета.



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