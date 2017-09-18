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У границ Латвии заметили три российских военных корабля

18.09.2017 00:27
Вооруженные силы Латвии не сообщают, узнали ли причину пребывания военных кораблей РФ в особой экономической зоне страны
У границ Латвии заметили три российских военных корабля

В особой экономической зоне Латвии зафиксировали три российских военных корабля. Об этом сообщили Вооруженные силы Латвии в Twitter.

Три корабля - Андромеда, Килектор 1 и Бира - заметили в воскресенье, 17 сентября. 

Не уточняется, были ли приняты какие-то меры и установлена ли причина прибывания в этой зоне военных кораблей. 

26 августа три военно-транспортных самолета РФ были зафиксировали вблизи морской границы Латвии.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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