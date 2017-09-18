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Тиллерсон: Трамп открыт к возвращению к Парижскому соглашению

18.09.2017 01:32
В Белом доме говорят, что не меняют решение по климатическому соглашению, а Тиллерсон заявляет, что США могут прийти к договоренностям
Тиллерсон: Трамп открыт к возвращению к Парижскому соглашению
Рекс Тиллерсон (фото - EPA)

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что президент Дональд Трамп открыт к тому, чтобы остаться в Парижском климатическом соглашении. Об этом сообщает BBC.

По словам Тиллерсона, США останутся в соглашении, "если смогут создать ряд условий, которые США считают справедливыми".

Его заявление появилось после комментария Белого дома о том, что по соглашению не будет никаких изменений, "если США не получат проамериканские условия", как написала спикер Белого дома Сара Сандерс в Twitter.

1 июня Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения, подписанного в 2015 году.

Читайте также: СМИ: США смогут выйти из Парижского соглашения не ранее 2020 года

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ЛIГАБiзнесIнформ
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