Тиллерсон: Трамп открыт к возвращению к Парижскому соглашению

В Белом доме говорят, что не меняют решение по климатическому соглашению, а Тиллерсон заявляет, что США могут прийти к договоренностям

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что президент Дональд Трамп открыт к тому, чтобы остаться в Парижском климатическом соглашении. Об этом сообщает BBC.



По словам Тиллерсона, США останутся в соглашении, "если смогут создать ряд условий, которые США считают справедливыми".



Его заявление появилось после комментария Белого дома о том, что по соглашению не будет никаких изменений, "если США не получат проамериканские условия", как написала спикер Белого дома Сара Сандерс в Twitter.

1 июня Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения, подписанного в 2015 году.

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