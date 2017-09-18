Тиллерсон: Трамп открыт к возвращению к Парижскому соглашению
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что президент Дональд Трамп открыт к тому, чтобы остаться в Парижском климатическом соглашении. Об этом сообщает BBC.
По словам Тиллерсона, США останутся в соглашении, "если смогут создать ряд условий, которые США считают справедливыми".
Его заявление появилось после комментария Белого дома о том, что по соглашению не будет никаких изменений, "если США не получат проамериканские условия", как написала спикер Белого дома Сара Сандерс в Twitter.
1 июня Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения, подписанного в 2015 году.
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