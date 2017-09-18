Госдепартамент подтвердил будущую встречу Тиллерсона и Лаврова

В Госдепартамента сообщили только, что Тиллерсон встретится с Лавровым в воскресенье в кулуарах Генассамблеи ООН

Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров (фото - EPA)

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, передает Reuters.

Встреча пройдет в воскресенье, 24 сентября.

Подробности не сообщаются. Ранее о встрече сообщил замминстра иностранных дел России Сергей Рябков. Встреча Тиллерсона и Лаврова пройдет на фоне обострившихся отношений между США и РФ на фоне закрытия российского Генерального консульства в Сан-Франциско, канцелярского подразделения в Вашингтоне и консульского подразделения в Нью-Йорке.

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп встретятся в Вашингтоне 21 сентября. Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ

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