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Госдепартамент подтвердил встречу Тиллерсона и Лаврова

18.09.2017 02:52
В Госдепартаменте сообщили только, что Тиллерсон встретится с Лавровым в кулуарах Генассамблеи ООН
Госдепартамент подтвердил встречу Тиллерсона и Лаврова
Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров (фото - EPA)

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, передает Reuters.

Подробности не сообщаются.

Ранее о встрече сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Встреча Тиллерсона и Лаврова пройдет на фоне обострившихся отношений между США и РФ на фоне закрытия российского Генерального консульства в Сан-Франциско, канцелярского подразделения в Вашингтоне и консульского подразделения в Нью-Йорке. 

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп встретятся в Вашингтоне 21 сентября. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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