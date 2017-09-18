Госдепартамент подтвердил встречу Тиллерсона и Лаврова

В Госдепартаменте сообщили только, что Тиллерсон встретится с Лавровым в кулуарах Генассамблеи ООН

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, передает Reuters.



Подробности не сообщаются.

Ранее о встрече сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Встреча Тиллерсона и Лаврова пройдет на фоне обострившихся отношений между США и РФ на фоне закрытия российского Генерального консульства в Сан-Франциско, канцелярского подразделения в Вашингтоне и консульского подразделения в Нью-Йорке.

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп встретятся в Вашингтоне 21 сентября.

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