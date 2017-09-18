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Трамп назвал главу КНДР Ким Чен Ына "человеком-ракетой"

18.09.2017 04:27
Трамп узнал, как дела у "человека-ракеты", в разговоре с президентом Южной Кореи
Трамп назвал главу КНДР Ким Чен Ына "человеком-ракетой"
Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына "человеком-ракетой"  в сообщении в Twitter.

"Я говорил с президентом Южной Кореи Муном. Спросил его, как дела у человека-ракеты (Rocket Moon - ред.). В Северной Корее длинные очереди за топливом. Слишком плохо!", - написал Трамп.

Ранее представитель США в ООН Никки Хейли сказала, что слова Трампа об "огне и ярости" относительно ядерной программы Северной Кореи - не пустая угроза. По ее словам, если дипломатические меры не сработают, у Пентагона есть много возможностей уничтожить КНДР.

Читайте также: Для КНДР может наступить "очень печальный день" - Трамп

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ЛIГАБiзнесIнформ
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