Трамп назвал главу КНДР Ким Чен Ына "человеком-ракетой"

Трамп узнал, как дела у "человека-ракеты", в разговоре с президентом Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына "человеком-ракетой" в сообщении в Twitter.

"Я говорил с президентом Южной Кореи Муном. Спросил его, как дела у человека-ракеты (Rocket Moon - ред.). В Северной Корее длинные очереди за топливом. Слишком плохо!", - написал Трамп.

Ранее представитель США в ООН Никки Хейли сказала, что слова Трампа об "огне и ярости" относительно ядерной программы Северной Кореи - не пустая угроза. По ее словам, если дипломатические меры не сработают, у Пентагона есть много возможностей уничтожить КНДР.

Читайте также: Для КНДР может наступить "очень печальный день" - Трамп

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.