Люди в районе несколько дней плохо себя чувствовали, но пожарные не заметили в воздухе никаких превышений нормы

В Лондоне девять человек отравились неизвестным газом. Об этом сообщает BBC.



Двоих госпитализировали. У всех были одинаковые признаки - тошнота и рвота.



Пожарная бригада оцепила район, но не обнаружила превышения нормы газов или токсинов. Предварительно, произошла утечка газа.

Жителей района временно эвакуировали. Многие из них в последние дни плохо себя чувствовали, но списывали это на простуду.

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