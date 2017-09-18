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В Лондоне девять человек отравились неизвестным газом

18.09.2017 04:57
Люди в районе несколько дней плохо себя чувствовали, но пожарные не заметили в воздухе никаких превышений нормы
В Лондоне девять человек отравились неизвестным газом
Фото: LondonAmbulance/Twitter

В Лондоне девять человек отравились неизвестным газом. Об этом сообщает BBC.

Двоих госпитализировали. У всех были одинаковые признаки - тошнота и рвота. 

Пожарная бригада оцепила район, но не обнаружила превышения нормы газов или токсинов. Предварительно, произошла утечка газа.

Жителей района временно эвакуировали. Многие из них в последние дни плохо себя чувствовали, но списывали это на простуду.

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