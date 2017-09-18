В Сербии премьер-министр приняла участие в ЛГБТ-марше
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич, открытая лесбиянка, приняла участие в марше за права ЛГБТ в Белграде. Об этом сообщает Радио Свобода.
На марш пришли около тысячи человек. Премьер-министр присоединилась к гей-параду впервые.
"Правительство здесь для всех граждан и обеспечит уважение прав всех граждан. Мы хотим послать сигнал, что разнообразие делает наше общество крепче, что вместе мы можем сделать больше", - сказала Брнабич.
41-летняя Ана Брнабич стала первой женщиной и открытой лесбиянкой на должности премьер-министра в Сербии. Ранее ее обвиняли в том, что ее избрали на должность из-за сексуальной ориентации для улучшения имиджа страны. Она назвала это глупостью.
В 2001 году на первый гей-парад в Белграде напали болельщики и ультра-националисты. В 2010 году марш усиленно охраняли и были столкновения. До 2014 года парад запрещали из-за рисков для его участников.
Читайте также: Тысячи австралийцев вышли на митинги за легализацию гей-браков
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
16.09.17
12:46
-
16.09.17
12:14
-
15.09.17
22:42
-
16.09.17
10:50
-
16.09.17
10:47