В Сербии премьер-министр приняла участие в ЛГБТ-марше

Премьер-министр Ана Брнабич стала первой женщиной на этой должности в стране и первой открытой лесбиянкой

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич, открытая лесбиянка, приняла участие в марше за права ЛГБТ в Белграде. Об этом сообщает Радио Свобода.



На марш пришли около тысячи человек. Премьер-министр присоединилась к гей-параду впервые.



"Правительство здесь для всех граждан и обеспечит уважение прав всех граждан. Мы хотим послать сигнал, что разнообразие делает наше общество крепче, что вместе мы можем сделать больше", - сказала Брнабич.



41-летняя Ана Брнабич стала первой женщиной и открытой лесбиянкой на должности премьер-министра в Сербии. Ранее ее обвиняли в том, что ее избрали на должность из-за сексуальной ориентации для улучшения имиджа страны. Она назвала это глупостью.



В 2001 году на первый гей-парад в Белграде напали болельщики и ультра-националисты. В 2010 году марш усиленно охраняли и были столкновения. До 2014 года парад запрещали из-за рисков для его участников.

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