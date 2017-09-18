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В США 21-летнего студента застрелила полиция за отказ бросить нож

18.09.2017 06:35
Парень шел на полицейских с ножом в опущенной вниз руке и отказывался его бросать
В США 21-летнего студента застрелила полиция за отказ бросить нож
Скаут Шульц (фото - Georgia Tech Pride Alliance)

В штате Джорджия 21-летнего студента застрелила полиция из-за отказа бросить нож. Об этом сообщает CNN.

В полицию сообщили, что в кампусе ходит человек с ножом. Когда на место прибыли офицеры, они увидели 21-летнего Скаута Шульца около общежития с ножом. 

На видео, которое сняли из комнаты общежития, видно, что по меньшей мере двое полицейских направили оружие на Шульца, пока он идет на них с опущенными вниз руками

Офицеры несколько раз просили студента остановиться и бросить нож. В ответ Шульц медленно приближался к ним и кричал: "Стреляйте в меня!".

Скаут Шульц скончался в больнице. 

В профайле студент указывал себя как интерсексуала. Он был президентом Прайд-альянса Технического университета Джорджии.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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