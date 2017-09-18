В США 21-летнего студента застрелила полиция за отказ бросить нож

Парень шел на полицейских с ножом в опущенной вниз руке и отказывался его бросать

В штате Джорджия 21-летнего студента застрелила полиция из-за отказа бросить нож. Об этом сообщает CNN.



В полицию сообщили, что в кампусе ходит человек с ножом. Когда на место прибыли офицеры, они увидели 21-летнего Скаута Шульца около общежития с ножом.



На видео, которое сняли из комнаты общежития, видно, что по меньшей мере двое полицейских направили оружие на Шульца, пока он идет на них с опущенными вниз руками



Офицеры несколько раз просили студента остановиться и бросить нож. В ответ Шульц медленно приближался к ним и кричал: "Стреляйте в меня!".



Скаут Шульц скончался в больнице.

В профайле студент указывал себя как интерсексуала. Он был президентом Прайд-альянса Технического университета Джорджии.

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