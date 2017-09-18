Тиллерсон и Лавров встретились за закрытыми дверями в Нью-Йорке

Москва сообщила, что на полях Генассамблеи ООН дипломаты обсуждали Сирию и Украину, Вашингтон не подтвердил, что речь шла об украинском вопросе

Вчера вечером, 17 сентября, глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел государства-оккупанта РФ Сергей Лавров встретились без прессы на полях Генассамблеи ООН. Об этом заявили внешнеполитические ведомства государств.

На неформальной встрече в российском постпредстве Организации речь шла о войнах в Украине и Сирии, пишет прокремлевский ресурс ТАСС со ссылкой на слова представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Стороны обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации минских договоренностей", - сказала она.

Сегодня около 07:00 представитель Госдепа Хизер Нойерт опубликовала пресс-релиз, в котором говорится, что министры "подтвердили обязательства устранять конфликты при военных операциях в Сирии, снижать уровень насилия и обеспечивать условия для продвижения переговоров (по сирийской деэскалации, - ред.) в Женеве в соответствии с резолюцией ООН №2254".

Украина в сообщении пресс-службы Госдепартамета не упоминается.

Встреча дипломатов длилась около 45 минут.

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Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп встретятся в Вашингтоне 21 сентября.

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