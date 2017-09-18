На продаже паспортов ЕС Кипр заработал миллиарды евро - Guardian

Журналисты британского издания утверждают, что видели списки тех, кто купил себе гражданство страны: там и олигархи РФ, и лица из украинской "элиты"

Власти островного государства Кипр за последние четыре года заработали более €4 млрд на продаже гражданства по неоднозначной схеме золотой визы. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

Издание утверждает, что среди таких "граждан ЕС" есть и российские олигархи, и обвиняемые в коррупции представители украинской так называемой элиты.

Только в прошлом году гражданство Кипра по золотой визе получили 400 человек.

The Guardian пишет об утечке перечня из "сотен" имен тех, кто приобрел гражданство страны (и, как следствие, Евросоюза). Конкретных фамилий газета не называет, подчеркивая, что с списке есть "ведущие предприниматели и лица со значительным политическим влиянием" - в том числе экс-депутат Госдумы РФ и основатели "крупнейшего коммерческого банка Украины".

С 2013 года кипрское гражданство без дополнительных тестов и экзаменов могут получить лица, которые инвестируют не менее €2 млн в недвижимость или €2,5 млн в ценные бумаги или кипрские компании. Продлевать паспорт Кипра можно, появившись на острове раз в семь лет.

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До внедрения схемы золотой визы гражданство страны получили российский олигарх Дмитрий Рыболовлев, который ранее приобрел усадьбу Дональда Трампа в Палм-Бич, сирийский бизнесмен Рами Махлуф со связями в Дамаске, которого в Госдепе называют не иначе как "парнем с постера о коррупции", и другие не бедные люди.

Методика продажи гражданства Кипром вызывает немало критики в Брюсселе, где ее называют "совершенно аморальной и извращенной", однако до сих пор ЕС не предпринял никаких законодательных шагов для ее пресечения. Списки получивших таким способом гражданство страны засекречены.

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