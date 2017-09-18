F-35 сбросили бомбы в горы Южной Кореи, КНДР высмеяла "истерику"

Пока Пхеньян запускает баллистические ракеты и проводит ядерные тесты, на юге полуострова усиленно готовятся противостоять Северу в случае войны

На совместных американо-южнокорейских учениях четыре истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35B, два стратегических бомбардировщика B-1B и четыре F-15/F-16 ВВС Южной Кореи пролетели вдоль демилитаризованной зоны у границы с КНДР, проведя бомбометание на полигоне в Тхэбэке. Об этом со ссылкой на источники в Сеуле сообщает Yonhap.

"Очень необычно, что боевая авиация летала неподалеку от демаркационной линии", - отметило агентство.

F-35 Корпуса морской пехоты США сбросили по учебным целям четыре "пустышки" бомб корректируемого полета JDAM, а тяжелые бомбардировщики - две деактивированные бетонобойные бомбы Mark 84.

Пропагандистский рупор Центральное телеграфное агентство Кореи сегодня заявил, что "напуганные чучхе-тестом ядерного оружия КНДР южнокорейские агрессоры" якобы хотят разместить на полуострове ядерные комплексы. "Их безрассудное поведение - истерика тех, кто в ужасе от несравненной военной мощи КНДР, и дурацкие попытки успокоить растущее "беспокойство из-за опасности" в Южной Корее. Попытки избежать уничтожения при помощи США - большая ошибка", - заявили в ЦТАК и пригрозили "термоядерной войной в Азии".

Кроме того, Пхеньян обвинил "соседние большие страны" в том, что те "не хотят укрепления КНДР, вероломно противодействуют этому, беспринципно нарушая обязательства и следуя действиям США".

Кроме того, источники в Сеуле утверждают, что США и Южная Корея намерены в октябре провести новые учения с участием ударной морской группы ВМС США. Тем временем у берегов КНДР уже проходят маневры флотов Китая и России. Как пишет Reuters, учения на море идут недалеко от границы между РФ и Северной Кореей, а также в южной части Охотского моря.

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3 сентября 2017 года КНДР испытала якобы не "классическую" ядерную бомбу, а водородную (термоядерную).

Спустя неделю в ООН проголосовали за новые санкции против Северной Кореи, которые предусматривают полный запрет на экспорт текстиля, ограничение на закупку КНДР нефтепродуктов, а также ограничение импорта сырой нефти. Первоначальный вариант проекта резолюции ООН предусматривал полное эмбарго на любые поставки нефти для КНДР и замораживание активов северокорейского диктатора Ким Чен Ына за границей.

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