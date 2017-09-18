Учения Запад-2017 проходят прозрачно и открыто - ОБСЕ

Наблюдатели прокомментировали ход резонансных российско-белорусских учений Запад-2017, которые некоторые генералы НАТО считают "подготовкой к войне"

Совместные российско-белорусские учения Запад-2017 проходят "прозрачно и открыто". Об этом заявила норвежский наблюдатель от ОБСЕ Рагнхилд Вэлле Хустад, сообщает агентство БЕЛТА.

По словам офицера, наблюдатели следуют предложенной Минобороны Беларуси программе, в рамках которой им показывают все элементы активной фазы учения.

"Беларусь открыта Европе, ОБСЕ и готова показывать, как проходят учения", - отметила она.

По ее словам, это является самым главным признаком прозрачности и открытости.

17 сентября учения Запад-2017 перешли в активную фазу.

Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.

Кремль может оставить военных в Беларуси, считают в Генштабе ВСУ, а в НАТО подозревают, что Москва может использовать учения в качестве "троянского коня".

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что нельзя исключать применение наступательного киберпотенциала страны-агрессора РФ, в том числе соответствующих подразделений армии, ФСБ и тех, которые маскируются под бандформирования, для реализации общего стратегического замысла Кремля.

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