Мужчина погиб в комнате страха в Гонконге

21-летний мужчина погиб в комнате страха от удара механической деталью

В Гонконге 21-летний мужчина погиб в комнате страха от удара механической деталью. Как сообщают местные СМИ, во время прохождения аттракциона его задавил гроб. Об этом сообщает Би-би-си.

Посетитель по фамилии Чэн (его имя пока не называется) был найден без сознания через пять минут после того, как зашел в аттракцион "Похороненные заживо" в знаменитом гонконгском парке развлечений Ocean Park.

Его доставили в больницу, где он позже скончался.

Представители администрации парка утверждают, что инцидент произошел, после того как мужчина зашел в закрытую зону аттракциона.

Посетителям комнаты страха, созданной к ежегодному фестивалю в честь Хэллоуина, обещают, что те "почувствуют себя похороненными заживо, перед тем как вырваться из темной и жуткой могилы".

Как пишут местные СМИ, гости должны были сесть в каретку в виде гроба и проехать по аттракциону, включающему в себя, как говорится в описании аттракциона, "скалистый лабиринт с жуткими упырями".

Чэн был в группе посетителей, которым дали возможность испробовать аттракционы до официального открытия фестиваля, намеченного на 5 октября.

В настоящее время полиция ведет расследование, аттракцион "Похороненные заживо" закрыт.

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