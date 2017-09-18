В Литве начались учения голландских военных

Учения пройдут в основном только в дневное время до 23 сентября

Сегодня, 18 сентября, начались недельные учения боевой группы сил передового базирования НАТО в Литве. Об этом сообщает Delfi.

По данным Минобороны Литвы, в батальоне голландские военные будут отрабатывать операции по обороне и остановке противника.

"Учения будут проходить в основном только в дневное время, будут использоваться имитационные боеприпасы. Военные сообщают, что учения не затронут повседневной жизни жителей, они постараются создать как можно меньше неудобств", - отметили в Минобороны Литвы.

В боевую группу батальона передового базирования НАТО входят военные из 13-й легкой бригады армии Голландии, 42-го Люмбургского егерского мотопехотного полка, который дислоцируется в Ойрхот.



В Литву голландские военные доставили всю предназначенную для подразделения технику - боевые машины пехоты Boxer и машины различного назначения Fennek .

Учения будут проходить 23 сентября.

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