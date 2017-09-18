Названо имя старшего из подозреваемых по теракту в Лондоне - фото

Британский канал Sky News предположил, что оба подозреваемых являются воспитанниками известных в Англии приемных родителей

Второго подозреваемого в организации пятничного теракта в лондонском метро, который был задержан по месту работы - в лавке с курицей-гриль - зовут Яхья Фаррух. Об этом сообщил британский канал Sky News, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах столицы.

"21-летний Яхья Фаррух зарегистрирован по адресу в Стэнвелле, графство Суррей, который британские офицеры обыскали в воскресенье. Его арестовали в субботу вечером в лавке курицы-гриль в Хаунслоу, западный Лондон", - говорится в сообщении.

Как утверждает Sky News, Фаррух и второй подозреваемый (имя которого не называется) якобы являются воспитанниками известных в Англии приемных родителей Пенелопы и Ричарда Джонсов. Эта чета за 40 лет помогла более чем 300 сиротам, включая восьмерых беженцев, и в 2010 году получила за это от королевы Елизаветы II орден Британской империи.

Фото: facebook.com/yahyah.farroukh.5

По данным властей, второй (18-летний) подозреваемый бежал в Британию три года назад, когда в Ираке погибли его родители.

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15 сентября 2017 года на станции метро Parsons Green в Лондоне произошел взрыв, в результате которого пострадали 30 человек. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт. Был задержан 18-летний подозреваемый, а затем - еще и 21-летний.

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