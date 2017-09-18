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В Москве эвакуировали несколько управ из-за звонков о минировании

18.09.2017 14:56
На время проверки были эвакуированы более 600 человек
В Москве эвакуировали несколько управ из-за звонков о минировании
Фото: EPA

Правоохранительные органы эвакуировали более 600 человек из девяти управ, префектур и офисного здания в Москве из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Оперативные службы проверяют после поступивших анонимных звонков в Москве пять префектур, три управы районов, офисное здание. На время проверки эвакуированы более 600 человек", - сказал источник.

По его словам, все помещения уже обследуются. "Работают кинологи и представители всех оперативных служб города", - отметил он.

13 сентября в экстренные службы крупных российских городов продолжили поступать сигналы о минировании социальных объектов.

Такие звонки о заложенных взрывных устройствах и подозрительных предметах продолжаются с воскресенья 10 сентября. Сообщения о минировании поступают в службы по всей стране от Дальнего Востока до Калининграда. Счет попавших под эвакуацию идет на десятки тысяч человек.

Пока ни в одном из случаев сообщения о минировании не подтвердились. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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