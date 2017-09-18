Сегодня Трамп представит свой проект реформирования ООН

США, крупнейший финансовый донор ООН, угрожает серьезными сокращениями финансирования этой организации

Сегодня, 18 сентября, президент США Дональд Трамп на встрече с мировыми лидерами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке представит свой план реформирования этой организации и попытается заручиться поддержкой его со стороны партнеров. Об этом сообщает Радио Свобода.

На следующий день он впервые обратится к Генассамблее в ходе дебатов ежегодной сессии, которая будет проходить 19-25 сентября. К нему присоединятся генсек ООН Антониу Гутерреш и руководители 120 стран, подписавших проект декларации в поддержку реформирования ООН.

Как отмечает издание, США, крупнейший финансовый донор ООН, угрожает серьезными сокращениями финансирования. Гутерреш считает, что если это произойдет, то организация столкнется с "неразрешимой проблемой".

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге, на встрече 18 сентября Трамп намерен "выразить поддержку усилиям Генерального секретаря Гутерреша по реформированию ООН". По ее словам, "ООН, безусловно, имеет огромный потенциал для выполнения своих основных идеалов, но только в том случае, если она будет работать более эффективно".

Также Трамп планирует провести переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также "рабочий обед" с лидерами стран Латинской Америки. По информации Reuters, на встрече с Трампом главы государств должны подписать декларацию.

По данным агентства, в проекте декларации содержится обязательство сократить дублирование мандатов и дублирование, в том числе между основными органами Организации Объединенных Наций.

США также пересматривают каждую из миссий по поддержанию мира, поскольку ежегодные мандаты предусматривают обновление Совета Безопасности с целью сокращения издержек.

После вступления в должность 20 января Трамп хочет добиться от ООН более эффективного использования ресурсов. США обеспечивают большую часть бюджета организации - 22% от суммы $5,4 миллиарда основного бюджета и 28% бюджета миротворческих операций ООН, составляет $7,9 миллиарда. Трамп неоднократно заявлял, что доля США в бюджете мирового сообщества несправедлива.

Также он критиковал общую эффективность ООН, заявляя, что она мало сделала для решения глобальных проблем и ее деятельность американский лидер сравнил с "клубом для любителей собраться вместе, поговорить и хорошо провести время".

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