Путин прибыл на учения Запад-2017

Президент России Владимир Путин находится на полигоне Лужский

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Ленинградскую область на совместные российско-белорусские учения Запад-2017. Об этом сообщают РИА Новости.

Путин на полигоне Лужский проинспектирует действия военных РФ и Беларуси.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Путин как главнокомандующий всегда посещает крупные учения, а его поездка на учения Запад-2017 якобы не связана с опасениями, которые выразили западные страны в связи с их проведением.

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17 сентября учения Запад-2017 перешли в активную фазу.

Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официальнозаявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.

Кремль может оставить военных в Беларуси, считают в Генштабе ВСУ, а в НАТО подозревают, что Москва может использовать учения в качестве "троянского коня".

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что нельзя исключать применение наступательного киберпотенциала страны-агрессора РФ, в том числе соответствующих подразделений армии, ФСБ и тех, которые маскируются под бандформирования, для реализации общего стратегического замысла Кремля.

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