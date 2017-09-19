Ураган Мария усилился до чрезвычайно опасной четвертой категории
19.09.2017 00:37
Скорость ветра внутри урагана достигает 215 километров в час
Скриншот: www.nhc.noaa.gov
Шторм Мария в Атлантическом океане усилился до чрезвычайно опасной четвертой категории урагана по пятибалльной шкале. Об этом сообщил Национальный центр предупреждения ураганов США.
"Мария стала чрезвычайно опасным ураганом четвертой категории. Эпицентр урагана и его внутреннее кольцо, как ожидается, в последующие несколько часов пройдут в районе Доминики", - говорится в сообщении.
Скорость ветра внутри урагана достигает 215 километров в час. Мария движется к Подветренным островам в Карибском бассейне.
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