Ураган Мария усилился до чрезвычайно опасной четвертой категории

Скорость ветра внутри урагана достигает 215 километров в час

Шторм Мария в Атлантическом океане усилился до чрезвычайно опасной четвертой категории урагана по пятибалльной шкале. Об этом сообщил Национальный центр предупреждения ураганов США.

"Мария стала чрезвычайно опасным ураганом четвертой категории. Эпицентр урагана и его внутреннее кольцо, как ожидается, в последующие несколько часов пройдут в районе Доминики", - говорится в сообщении.



Скорость ветра внутри урагана достигает 215 километров в час. Мария движется к Подветренным островам в Карибском бассейне.





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