Макрона атаковали сообщениями и звонками поздней ночью

Номер мобильного президента Франции стал доступен широкому кругу людей примерно 12 дней назад

На президента Франции Эммануэля Макрона посыпались оскорбительные сообщения и звонками поздней ночью после того, как один из номеров его мобильных телефонов появился в сети Интернет. Об этом сообщили помощники французского президента, передает The Telegraph.

Сообщается, что пользователям стал известен номер мобильного Макрона примерно 12 дней назад после того, как у одного из французских корреспондентов украли телефон. В телефонной книге журналиста был записан номер Макрона, которым он пользовался будучи министром экономики во времена экс-президента Франсуа Олланда.



Сообщается, что у французского президента три мобильных телефона и два из них использовались в личных целях. В рабочих целях используется зашифрованный телефон. Один из его помощников сообщил, что он практически не использовал номер, который стал доступен широкому кругу людей. Этот номер был быстро деактивирован.



Также сказано, что старший правительственный министр, шутя отметил, что министры могут выспаться, пока Макрон не сможет использовать свой телефон. Ведь, по его словам, он известен тем, что звонит и отправляет сообщения поздно ночью и рано утром и ответить на его вопросы нужно внятно и быть хорошо проинформированным.



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