Испания объявила посла КНДР персоной нон грата

Испания объявила персоной нон грата посла Северной Кореи. Об этом сообщило испанское Министерство иностранных дел в своем Twitter.

"Сегодня посол КНДР в Испании был объявлен персоной нон грата", - говорится в сообщении.



Отмечается, что полномочия посла будут прекращены 30 сентября.

17 сентября СМИ сообщили, что под давлением США Кувейт высылает посла Северной Кореи и еще четырех дипломатов, что потенциально ограничит способность Пхеньяна получать деньги на ядерную программу от своих рабочих, которых КНДР отправляет в Персидский залив. Поскольку. Посольство в Кувейте является единственным дипломатическим ведомством Северной Кореи в Персидском заливе и обеспечивает выдачу виз ее рабочим. Посольство США в Кувейте называло Кувейт "ключевым региональным партнером Северной Кореи".

Принятая ООН 11 сентября 2017 года резолюция предусматривает полный запрет на экспорт текстильной продукции, ограничение на закупку КНДР нефтепродуктов, а также ограничение импорта сырой нефти. Предыдущий вариант проекта резолюции предусматривал полное эмбарго на любые поставки нефти в Северную Корею и замораживание активов северокорейского лидера Ким Чен Ына за границей.

В свою очередь президент США Дональд Трамп ранее предупреждал, что США могут отрезать торговлю со странами, которые вели бизнес с КНДР.

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