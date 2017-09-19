Попытка переворота в Турции: начался суд над 30 журналистами

В обвинительном заключении содержится призыв к пожизненному заключению

В Турции начали судить 30 журналистов и руководителей турецкой газеты, которая была закрыта в прошлом году, по обвинению в причастности к организаторам неудачной попытки государственного переворота. Об этом сообщает Reuters.

Бывшие сотрудники газеты Zaman обвиняются в "членстве в вооруженной террористической организации" и "попытке свергнуть" правительство, парламент и конституционный строй из-за якобы связей с Фетхуллахом Гюленом. Им грозят пожизненные сроки.



22 подозреваемых находились в предварительном заключении в течение нескольких месяцев, в том числе 73-летний обозреватель Сахин Алпай.

Также сказано, что по данным Министерства юстиции Турции, более 50 тысяч человек были арестованы, а более 169 тысяч судили после попытки государственного переворота. Правозащитники говорят, сообщает агентство, что всего задержано более 160 журналистов, и таким образом по заключению журналистов Турция на первом месте среди остальных стран.

Сообщается, что слушания над 30 журналистами будут продолжаться в течение недели.



10 августа 2017 года, в Стамбуле прокуратура выдала ордера на арест 35 журналистов, подозреваемых в связях с мусульманским проповедников Гюленон. Их обвинили в использовании мобильного приложения ByLock, которое, как утверждается, использовалось членами FETO.

Попытка военного переворота (путча) в Турции произошла в ночь с 15 на 16 июля. Повстанцы взяли под контроль стратегически важные военные объекты в Анкаре, Стамбуле, Конье, Мармарисе, Малатье и Карсе. Но попытка не возымела успеха и законные власти Турции подавили восстание.



Вину за попытку переворота власти возлагают на якобы существующую террористическую организацию проповедника и оппозиционера Фетхуллаха Гюлена (FETO или "параллельное государство", как ее называют власти Турции), проживающего в США. Яростная вражда Реджепа Тайипа Эрдогана и Фетхуллаха Гюлена началась в 2013 году.



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