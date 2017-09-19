В Афганистане в результате взрыва авто погибли 6 гражданских

Взрывное устройство было заложена на дороге

В южной провинции Афганистана в Кандагаре по меньшей мере шест гражданских людей погибли в результате наезда на придорожную бомбу, заложенную террористами Талибана. Об этом сообщили официальные лица, передает Reuters.



"Это была бомба, которая недавно была заложена талибами для нападения на афганские силы, но по ней проехала гражданская машина", - сказал представитель губернатора провинции. "Все погибшие в машине, были молодыми людьми из этого района", - добавил он.



Сообщается, что этот инцидент подчеркивает угрозу от самодельных взрывных устройств (СВУ), таких как придорожные бомбы, которые являются одной из самых смертоносных угроз для гражданских лиц в Афганистане.



Также сказано, что в первой половине 2017 года, согласно данным ООН, 252 гражданских лица были убиты и 295 получили ранения в результате наезда автомобиля на взрывные устройства.



30 августа 2017 августа Пентагон сообщил, что в Афганистане находится около 11 тысяч американских военных.



Читайте также: Мэттис подписал приказ об отправке новых войск в Афганистан



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.