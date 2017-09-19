Ураган Мария достиг пятой потенциально катастрофический категории

Ураган "Мария" в Атлантическом океане усилился до пятой, максимальной категории. Об этом сообщил Национальный центр предупреждения ураганов США.

Сообщается, что скорость ветра в эпицентре урагана составила примерно 260 км/ч, ураган стал потенциально катастрофическим.

На берег Доминики он вышел в конце понедельника. Отмечается, что ветер был настолько мощным, что сорвал крышу с резиденции лидера этой страны. Он написал в своем Facebook, что его дом затопило, а позже сообщил, что его спасли.



После этого ураган пойдет в сторону Карибских островов, которые пострадали от урагана Ирма всего лишь две недели назад. Первой встречать Марию будет территория Пуэрто-Рико. Там объявлено чрезвычайное положение.



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